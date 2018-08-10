Четыре человека, в том числе двое детей погибли при пожаре в частном доме во Владимирской области

10.08.18 09:57

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 августа. Interfax-Russia.ru - Двое взрослых и двое малолетних детей погибли во время пожара в частном доме в Суздальском районе Владимирской области минувшей ночью, сообщает СУ СКР по региону.

Пожар возник около двух часов ночи на террасе дома, расположенном в селе Сновицы. Находившиеся в комнате дома двое маленьких детей - мальчик 2016 года рождения и девочка 2017 года рождения, а также 34-летняя мама малышей и 40-летний мужчина, предположительно, сожитель женщины, погибли от отравления угарным газом.

"По предварительной оценке следствия и специалистов МЧС, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, на террасе обнаружены оголенные провода", - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.