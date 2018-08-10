|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.08.18 09:57
Четыре человека, в том числе двое детей погибли при пожаре в частном доме во Владимирской области
Пожар возник около двух часов ночи на террасе дома, расположенном в селе Сновицы. Находившиеся в комнате дома двое маленьких детей - мальчик 2016 года рождения и девочка 2017 года рождения, а также 34-летняя мама малышей и 40-летний мужчина, предположительно, сожитель женщины, погибли от отравления угарным газом.
"По предварительной оценке следствия и специалистов МЧС, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, на террасе обнаружены оголенные провода", - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket