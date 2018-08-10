Тайфун "Яги" вызовет сильные дожди в Приморье

10.08.18 10:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 августа. Interfax-Russia.ru - Тропический шторм "Яги" на следующей неделе принесет в Приморье сильные дожди, сообщил в пятницу Примгидромет.

Отмечается, что уже к вечеру этого дня, 10 августа, вихрь обрушится на японский остров Окинава тропическими ливнями и штормовым ветром. В субботу утром тайфун выйдет в Восточно-Китайское море.

Расчеты приморских метеорологов показывают, что движение тайфуна в предстоящий вторник приведет к обострению атмосферных фронтов, что в итоге существенно испортит погоду в и вызовет сильные дожди на большей части территории края.