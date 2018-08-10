Тульская область одобрила заявки первых резидентов ТОСЭР "Ефремов"

10.08.18 10:34

© РИА Новости. Алексей Филиппов

10 августа. Interfax-Russia.ru - Региональная инвестиционная комиссия Тульской области одобрила заявки компаний "Ефремов-Фарма" и "Листер" на создание производств на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Ефремов", сообщила пресс-служба облправительства.

"Компания "Ефремов-Фарма" намерена направить более 2 млрд рублей на строительство завода по выпуску фармацевтических субстанций. Там будет создано более 50 рабочих мест. Вложения фирмы "Листер" в проект производству дезинфицирующих средств составят около 124 млн рублей, планируется организовать 35 рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, региональные власти предоставят льготы и преференции при размещении производств в ТОСЭР "Ефремов".

"Инвесторы, которые изъявили желание работать в нашем регионе, могут рассчитывать на поддержку правительства Тульской области в реализации проектов", - приводит пресс-служба слова председателя облправительства Юрия Андрианова.