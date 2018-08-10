Низкий урожай зерна в мире и ослабление рубля могут ускорить инфляцию во II полугодии

10.08.18 10:37

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

10 августа. Interfax-Russia.ru - Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу может добавить к инфляции в РФ в 2018 году 0,2-0,3 п.п., говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

В министерстве также отмечают, что августовское ослабление рубля может привести к ускорению инфляции во II полугодии, но влияние это будет ограниченным из-за снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию.

Минэкономразвития сохраняет свой прогноз по динамике цен на август - от дефляции в 0,1% до нулевой инфляции. В годовом выражении это будет означать увеличение инфляции до 2,9-3,1% с 2,5% в июле.