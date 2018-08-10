Жители Магадана за 10 дней восемь раз жаловались на появлявшихся в городе медведей

10.08.18 10:45

© РИА Новости. Дмитрий Дебабов

10 августа. Interfax-Russia.ru - С начала августа жители Магадана восемь раз сообщали о медведях, забредающих на городские окраины.

"В течение десяти дней августа в единую диспетчерскую службы и полицию поступило восемь обращений о том, что в окрестностях Магадана наблюдают медведей. Все они замечены на окраинах областного центра, где частный сектор граничит с лесом", - сообщила в пятницу пресс-служба мэрии. В одном случае зверя изъяли охотслужбы.

По словам специалистов, медведи появляются в районе свалок в частном секторе, поэтому городские власти намерены чаще очищать эти районы от мусора.

Представители госохотназора говорят, что в августе медведи будут реже заходить в черту города, поскольку начинает созревать кедровый стланик, который служит пищей для этих зверей.