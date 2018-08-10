Фестивалем национальных культур, концертами и экскурсиями отметит Тюменская область свой день рождения

10.08.18 10:50

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 августа. Interfax-Russia.ru - Праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине со дня образования Тюменской области, состоятся с 11 по 17 августа в городах и районах региона, сообщает региональный департамент культуры.

Так, в областном центре в эти дни пройдут краеведческие викторины, концерты, автобусные экскурсии, посвященные истории Тюмени и сибирской деревни.

14 августа посетители исторического парка смогут побывать на экскурсиях, где им расскажут о Сибири в эпоху Рюриковичей и в правление династии Романовых, а также об основных этапах развития Тюменской области.

В этот же день в музее им. Словцова в Тюмени откроется выставка, на которой будут представлены уникальные предметы, связанные с исламом и культурой татарского народа.

"Одним из центральных экспонатов станет священная реликвия мусульман - волос пророка Мухаммеда. Его появление в Тюменской области связывают с именем купца и мецената Нигматуллы хаджи Кармышакова-Сейдукова, который привез мусульманскую святыню из путешествия по Востоку", - отмечается в сообщении.

В районах и городах региона - Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске - в эти дни также пройдут концерты, выставки, квест-игры, посвященные истории области.

В Заводоуковском городском округе состоится фестиваль национальных культур, на котором семейные команды разных национальностей познакомят гостей мероприятия со своими обрядами и традициями.

Тюменская область была образована 14 августа 1944 года.