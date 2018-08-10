Выработка электроэнергии в Крыму в январе-июле выросла на 1,9%, потребление - на 2,4%

10.08.18 10:58

© РИА Новости. Виталий Тимкив

10 августа. Interfax-Russia.ru - Выработка электроэнергии электростанциями республики Крым и Севастополя в январе-июле 2018 года увеличилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,349 млрд кВт.ч, сообщил филиал АО "Системный оператор" (СО ЕЭС) - "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга".

Потребление электроэнергии за 7 месяцев увеличилось на 2,4% - до 4,446 млрд кВт.ч.

Дефицит генерирующих мощностей в Крыму покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи с территории Краснодарского края.

Так, за отчетный период суммарный переток электроэнергии в крымскую энергосистему составил 3,097 млрд кВт.ч, в частности, в июле - 460,3 млн кВт.ч.

Сообщается также, что в июле электростанции республики Крым и Севастополя увеличили выработку на 21,3% по сравнению с июлем 2017 года, до 177,3 млн кВт.ч.

"Рост производства связан с необходимостью перекрытия возросшего уровня потребления. Для производства дополнительного объема электроэнергии было увеличено время работы МГТЭС (мобильных газотурбинных электрических станций - ИФ). Их выработка в июле 2018 года на 122,1% превысила аналогичный показатель в июле прошлого года", - говорится в пресс-релизе.

Потребление электроэнергии в крымской энергосистеме в июле 2018 года составило 637,6 млн кВт.ч - на 9,1% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Рост объясняется более высокой среднесуточной температурой воздуха с 5 по 12 июля - на 3,3°C выше, чем в июле 2017 года.