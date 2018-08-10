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10.08.18 11:03
Огонь полностью уничтожил уникальную Успенскую церковь 18 века в Карелии
"На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 60 кв метров. Сейчас церковь сгорела полностью", - отметил собеседник агентства.
Сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. На месте ЧП работают 24 человека, еще около 20 пожарных в пути.
Ранее в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии "Интерфаксу" рассказали, что в настоящее время рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди которых неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.
Как сообщают местные СМИ, церковь полыхала по всей площади. На ролике, размещенном в соцсетях, видно, что огонь охватил кровлю деревянного памятника.
Успенская церковь - памятник заонежской деревянной архитектуры, построена в 1774 году. Храм расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Его высота 42 метра.
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