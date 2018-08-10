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10.08.18 11:09
Площадь лесных пожаров сократилась в Заполярье до 500 га
"Действуют семь пожаров на площади 492,6 га", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что самый крупный пожар действует в Ловозерском районе - 450 га. Также горят леса в Кировском и Терском районах. В настоящее время в тушении задействовано 16 человек, среди них специалисты из Коми, Архангельска и республики Марий-Эл.
По данным, размещенным на официальном сайте ФБУ "Авиалесоохрана" в пятницу, Мурманская область занимает второе место по площади лесных пожаров в России. На первом месте - Красноярский край (30 пожаров на землях лесного фонда на площади 7,6 тыс. га и один пожар на землях ГПЗ "Тунгусский" 24,7 тыс. га).
В республике Коми ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. По информации пресс-службы главы республики, особый противопожарный режим отменен.
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