Площадь лесных пожаров сократилась в Заполярье до 500 га

10.08.18 11:09

© РИА Новости. Павел Львов

10 августа. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области горят леса на площади около 500 га, сообщили "Интерфаксу" в региональной базе авиационной охраны лесов в пятницу.

"Действуют семь пожаров на площади 492,6 га", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самый крупный пожар действует в Ловозерском районе - 450 га. Также горят леса в Кировском и Терском районах. В настоящее время в тушении задействовано 16 человек, среди них специалисты из Коми, Архангельска и республики Марий-Эл.

По данным, размещенным на официальном сайте ФБУ "Авиалесоохрана" в пятницу, Мурманская область занимает второе место по площади лесных пожаров в России. На первом месте - Красноярский край (30 пожаров на землях лесного фонда на площади 7,6 тыс. га и один пожар на землях ГПЗ "Тунгусский" 24,7 тыс. га).

В республике Коми ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. По информации пресс-службы главы республики, особый противопожарный режим отменен.