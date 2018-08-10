Почти на 75% выросло число сделок с ипотекой в Москве за год

10.08.18 11:11

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 августа. Interfax-Russia.ru - Число сделок с привлечением ипотечного кредитования в Москве за год выросло почти на 75%, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Росреестра.

"В годовом выражении активность жителей столицы на рынке жилищного кредитования выросла на 74,5%: с января по июль зафиксированы 46 562 ипотечные сделки против 26 690 за аналогичный период годом ранее", - говорится в сообщении.

В материалах добавляется, что в июле 2018 года в столице зарегистрировано 8,69 тыс. ипотечных сделок, по отношению к июню рост составил 17% (7,42 тыс. сделок).