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10.08.18 11:38
Пешеходный мост рухнул в реку в Свердловской области, проводится проверка
Установлено, что из-за сильных дождей уровень воды в реке Южная Шуралка повысился. В результате в ночь на пятницу часть дороги размыло, пешеходный мост, соединяющий улицы Пушкина и Некрасова, обрушился.
"Дорожное движение в частном секторе на указанной улице приостановлено. В настоящее время ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст правовую оценку действиям местных чиновников в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ведомства, длина металлического моста около восьми метров, он расположен параллельно автомобильной дороге.
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