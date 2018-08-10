Пешеходный мост рухнул в реку в Свердловской области, проводится проверка

10.08.18 11:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

10 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура в Свердловской области проводит проверку в связи с обрушением пешеходного моста в Кировграде, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что из-за сильных дождей уровень воды в реке Южная Шуралка повысился. В результате в ночь на пятницу часть дороги размыло, пешеходный мост, соединяющий улицы Пушкина и Некрасова, обрушился.

"Дорожное движение в частном секторе на указанной улице приостановлено. В настоящее время ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст правовую оценку действиям местных чиновников в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ведомства, длина металлического моста около восьми метров, он расположен параллельно автомобильной дороге.