Россельхознадзор зарегистрировал грипп птиц на птицефабрике в Костромской области

10.08.18 11:41

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 августа. Interfax-Russia.ru - Очаг гриппа птиц зарегистрирован в Костромской области, сообщил Россельхознадзор: в патологическом материале, отобранном от кур, принадлежащих ЗАО "Птицефабрика Костромская", выявлен генетический материал вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5.

Для проведения эпизоотического обследования ЗАО "Птицефабрика Костромская", определения границ эпизоотического очага, неблагополучного пункта, угрожаемой зоны и координации деятельности по предупреждению распространения и ликвидации гриппа птиц создана специальная комиссия.

Для подтверждения диагноза патологический материал направлен в ФГБУ "ВНИИЗЖ" во Владимире.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты государственной ветеринарной службы Костромской области под контролем управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ЗАО "Птицефабрика Костромская" принадлежит физлицам. Выручка компании за прошлый год - 584,6 млн рублей.