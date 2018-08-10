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10.08.18 11:46
Свердловские многодетные семьи смогут получить по 200 тыс. рублей вместо земельных участков
Так, многодетные семьи смогут получить 200 тыс. рублей в качестве альтернативы предоставлению земельных участков.
"Этот выбор должны сделать сами семьи, реально оценивая свои возможности вести жилищное строительство", - приводятся в сообщении слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Он отметил, что с 2012 года многодетные семьи в регионе получили более 10 тыс. земельных участков. Власти планируют предоставить еще 5,9 тыс. участков в Свердловской области до 1 апреля 2019 года.
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