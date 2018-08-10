Спад жары и дожди ждут в Петербурге на выходных

10.08.18 12:20

© РИА Новости. Александр Гальперин

10 августа. Interfax-Russia.ru - Синоптики ожидают понижения температуры воздуха и дожди в Петербурге и Ленинградской области на выходных, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре северной столицы в пятницу.

Погоду в регионе в субботу будет определять атмосферный фронт, который увеличит облачность и понизит дневную температуру воздуха до плюс 20-25 градусов в Ленинградской области и плюс 22-24 градусов в Петербурге. На востоке области будет несколько теплее - до плюс 28 градусов.

В большинстве районов пройдет кратковременный дождь.

В воскресенье циклон с Балтики резко ухудшит погоду. Минимальная температура ночью - плюс 13-18 градусов. Днем в Ленинградской области температура воздуха не поднимется выше 22 градусов. В Петербурге температура воздуха составит плюс 17-19 градусов в течение суток.

Пройдут дожди, в отдельных районах сильные, местами возможны грозы.

Синоптики также отмечают, что атмосферное давление сильно понизится.