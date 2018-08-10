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10.08.18 12:20
Спад жары и дожди ждут в Петербурге на выходных
Погоду в регионе в субботу будет определять атмосферный фронт, который увеличит облачность и понизит дневную температуру воздуха до плюс 20-25 градусов в Ленинградской области и плюс 22-24 градусов в Петербурге. На востоке области будет несколько теплее - до плюс 28 градусов.
В большинстве районов пройдет кратковременный дождь.
В воскресенье циклон с Балтики резко ухудшит погоду. Минимальная температура ночью - плюс 13-18 градусов. Днем в Ленинградской области температура воздуха не поднимется выше 22 градусов. В Петербурге температура воздуха составит плюс 17-19 градусов в течение суток.
Пройдут дожди, в отдельных районах сильные, местами возможны грозы.
Синоптики также отмечают, что атмосферное давление сильно понизится.
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