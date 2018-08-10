Предупреждение о чрезвычайной пожароопасности объявлено в одном из районов Башкирии

10.08.18 12:46

© РИА Новости. Анна Огородник

10 августа. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС по Башкирии предупреждает о высшем классе пожароопасности на юге региона.

"10 августа 5-й класс пожароопасности лесов прогнозируется в Хайбуллинском районе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за минувшие сутки на территории республики возникли три очага природных пожаров на площади 1,4 га. Все они оперативно потушены.

Всего с начала пожароопасного периода в Башкирии произошло 118 природных пожаров на общей площади 818,4 га. В прошлом году за аналогичный период случилось 27 пожаров на площади 342,6 га.