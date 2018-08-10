Власти Ставрополья в 2018 г. направили 80,5 млн рублей на реализацию 21 госпрограммы

10.08.18 12:57

© РИА Новости. Илья Питалев

10 августа Interfax-Russia.ru - Ставропольский край в 2018 году направил на реализацию госпрограмм 143,8 млн рублей, из которых 80,5 млн рублей - средства краевого бюджета, большинство программ направлено на благоустройство региона, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

"В нынешнем году в регионе действует 21 госпрограмма - на две больше, чем в 2017 году. В числе новых программ, начавших действовать в текущем году, - "Формирование современной городской среды" в Ставропольском крае", - сказал сотрудник пресс-службы.

Общий объем финансирования всех программ в 2018 году составил почти 143,8 млн рублей, из них 80,5 млн рублей выделены из бюджета региона. В целом финансирование госпрограмм увеличено в текущем году на 6% в сравнении с предыдущим годом.

Собеседник агентства пояснил, что "в основном эти госпрограммы направлены на благоустройство территорий края". Так, в рамках программы комфортной городской среды и программы местных инициатив благоустраиваются дворовые и общественные территории, в числе которых часть Крепостной горы, Театральная площадь, сквер и аллеи ветеранов на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе.

"Программа поддержки местных инициатив на 2018 год включает 174 проекта, из которых 56 уже завершены. В лидерах - Андроповский, Арзгирский, Красногвардейский и Труновский районы, Георгиевский, Новоалександровский городские округа", - отметили в пресс-службе.

Один из самых крупных проектов программы местных инициатив - благоустройство аллеи в Минеральных Водах, которая является одной из "визитных карточек" города.

"Работы по благоустройству также проведут в Георгиевске и Железноводске, которые стали победителями всероссийского конкурса "Исторические поселения и малые города". В Георгиевске обустроят парк для прогулок и спорта, в Железноводске "удлинят" Каскадную лестницу. На эти проекты направлено 180 млн рублей", - пояснили в министерстве.