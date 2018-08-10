Мэр Москвы открыл проспект Лихачева, построенный на территории бывшей промзоны ЗИЛ

10.08.18 13:00

© РИА Новости. Валерий Мельников

10 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу новую магистраль - проспект Лихачева - с путепроводом через Московское центральное кольцо на территории ЗИЛа, а также осмотрел новый парк "Тюфелева роща".

По его словам, в Москве на месте бывшей промзоны ЗИЛ формируется новое ядро развития. "Рядом здесь огромный спортивный кластер, технопарк, комплексная жилая застройка, крупнейший детский тематический парк, территория превращается в одну из самых развитых территорий комплексной застройки Москвы", - сказал мэр.

С.Собянин добавил, что уже закончено строительство главной районной магистрали - проспекта, названного в честь основателя и руководителя бывшего завода ЗИЛ Ивана Лихачева.

"Сегодня построена первая магистраль этой комплексной территории, магистраль, которой присвоено имя Лихачева - руководителя и основателя завода ЗИЛ, чтобы память о нем оставалась и при реновации этой огромной территории", - отметил С.Собянин.

Проспект Лихачева пересекает МЦК, поэтому вместе с дорогой была построена эстакада. "Очень важно, что помимо жилых, деловых, спортивных объектов здесь формируется и общественная инфраструктура, первоклассный парк, а в скором времени появятся и новые набережные", - добавил мэр, отметив, что эта территория будет одним из лучших районов Москвы.

Проспект Лихачева является центральной автодорожной магистралью ЗИЛа, его длина составляет порядка трех километров. Новый проспект возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив тем самым набережные и местные улицы. Движение по проспекту будет организовано по двум-трем полосам в каждую сторону. Центральным инженерным сооружением проспекта является автодорожный путепровод через пути МЦК протяженностью почти километр со съездами и разворотом в подэстакадном пространстве.

Новый парк "Тюфелева роща" расположен рядом с жилым комплексом "ЗИЛАРТ". Проект парка был разработан известным голландско-американским ландшафтным дизайнером и урбанистом Джерри Ван Эйком. В рамках проекта благоустроено 10 гектаров общественного пространства. Высажено порядка 3,5 тысяч деревьев и кустарников, разбиты цветники площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Также парк украшает арт-объект в виде перголы длиной 1,3 километра, представляющий собой крытую прогулочную зону и смотровую площадку.