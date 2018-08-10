Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
  
Готовы ответить: Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны
   
Говорите правильно: ЦИК одобрил сразу 3 предложенных для пенсионного референдума вопроса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
10.08.18 13:00

Мэр Москвы открыл проспект Лихачева, построенный на территории бывшей промзоны ЗИЛ

© РИА Новости. Валерий Мельников
10 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу новую магистраль - проспект Лихачева - с путепроводом через Московское центральное кольцо на территории ЗИЛа, а также осмотрел новый парк "Тюфелева роща".

По его словам, в Москве на месте бывшей промзоны ЗИЛ формируется новое ядро развития. "Рядом здесь огромный спортивный кластер, технопарк, комплексная жилая застройка, крупнейший детский тематический парк, территория превращается в одну из самых развитых территорий комплексной застройки Москвы", - сказал мэр.

С.Собянин добавил, что уже закончено строительство главной районной магистрали - проспекта, названного в честь основателя и руководителя бывшего завода ЗИЛ Ивана Лихачева.

"Сегодня построена первая магистраль этой комплексной территории, магистраль, которой присвоено имя Лихачева - руководителя и основателя завода ЗИЛ, чтобы память о нем оставалась и при реновации этой огромной территории", - отметил С.Собянин.

Проспект Лихачева пересекает МЦК, поэтому вместе с дорогой была построена эстакада. "Очень важно, что помимо жилых, деловых, спортивных объектов здесь формируется и общественная инфраструктура, первоклассный парк, а в скором времени появятся и новые набережные", - добавил мэр, отметив, что эта территория будет одним из лучших районов Москвы.

Проспект Лихачева является центральной автодорожной магистралью ЗИЛа, его длина составляет порядка трех километров. Новый проспект возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив тем самым набережные и местные улицы. Движение по проспекту будет организовано по двум-трем полосам в каждую сторону. Центральным инженерным сооружением проспекта является автодорожный путепровод через пути МЦК протяженностью почти километр со съездами и разворотом в подэстакадном пространстве.

Новый парк "Тюфелева роща" расположен рядом с жилым комплексом "ЗИЛАРТ". Проект парка был разработан известным голландско-американским ландшафтным дизайнером и урбанистом Джерри Ван Эйком. В рамках проекта благоустроено 10 гектаров общественного пространства. Высажено порядка 3,5 тысяч деревьев и кустарников, разбиты цветники площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Также парк украшает арт-объект в виде перголы длиной 1,3 километра, представляющий собой крытую прогулочную зону и смотровую площадку.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.08.18 15:18
Лучшим реализованным проектом в области строительства в Москве признан парк "Зарядье"
.
  10.08.18 13:54
Новый Звездный городок будет создан на московской площадке Центра им Хруничева
.
  10.08.18 11:11
Почти на 75% выросло число сделок с ипотекой в Москве за год
.
  10.08.18 09:19
Более 40 станций метро построят в Москве в 2019-2023 годах
.
  10.08.18 09:09
Более 50 млн кв.м. недвижимости построят в Москве к 2024 году
.
  10.08.18 08:58
ЦБ отозвал лицензию у московской НКО "Инновационный расчетный центр"
.
  09.08.18 18:28
Не стало народной артистки РФ Тамары Дегтяревой
.
  09.08.18 16:58
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс"
.
  09.08.18 16:31
Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу Ильи Свиридова по "пенсионному" референдуму
.
  09.08.18 12:31
Московское такси развивается, но проблемы есть, сообщил Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket