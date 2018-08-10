Береговой ракетный комплекс ЧФ уничтожил условную авианосную ударную группу на учениях в Крыму

10.08.18 13:11

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 августа. Interfax-Russia.ru - Расчеты береговых ракетных противокорабельных комплексов (БРК) "Бастион", стоящих на вооружении Черноморского флота, выполнили задачи по обнаружению и уничтожению корабельной группы условного противника, оснащённой палубной авиацией, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

"В рамках внезапного учения БРК "Бастион" отработал задачи по смене позиции, развёртывании дежурства в новом районе дислокации и нанесении ракетного удара по условному противнику", - сказал А.Рулев.

По замыслу учения, центр управления флота получил разведданные, в соответствии с которыми палубная авиация отряда кораблей условного противника готовится нанести огневое поражение объектов береговой инфраструктуры и кораблей ЧФ.

"Расчёты БРК "Бастион" обнаружили авианосную группу условного противника, в кратчайшее время привели комплекс в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (электронными пусками) уничтожили отряд кораблей до взлета палубной авиации", - сказал А.Рулев.

Он отметил, что тренировка прошла в рамках командно-штабных учений по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также организации взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.