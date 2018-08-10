Семь детей и работник пищеблока подхватили кишечную инфекцию на тренировочной базе в Нижегородской области

10.08.18 13:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 августа. Interfax-Russia.ru - Групповое заболевание кишечной инфекцией выявлено на тренировочной базе "Надежда" в Городецком районе Нижегородской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в пятницу.

8 августа поступила информация об обращении за медицинской помощью двух проживающих на базе детей с симптомами респираторных и кишечных инфекций.

"В ходе проведения эпидемиологического расследования выявлены еще пять детей с аналогичными симптомами. У них обнаружен возбудитель пищевой инфекции (энтеровирус), кроме того РНК-энтеровируса выделена у сотрудника пищеблока", - говорится в сообщении.

Сейчас все заболевшие изолированы, за контактировавшими с ними детьми и работниками базы установлено медицинское наблюдение.

"Работа тренировочной базы "Надежда" приостановлена с 10 августа. Таким образом, предотвращен риск инфицирования для других детей и сотрудников базы", - говорится в сообщении.