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10.08.18 13:42
Семь детей и работник пищеблока подхватили кишечную инфекцию на тренировочной базе в Нижегородской области
8 августа поступила информация об обращении за медицинской помощью двух проживающих на базе детей с симптомами респираторных и кишечных инфекций.
"В ходе проведения эпидемиологического расследования выявлены еще пять детей с аналогичными симптомами. У них обнаружен возбудитель пищевой инфекции (энтеровирус), кроме того РНК-энтеровируса выделена у сотрудника пищеблока", - говорится в сообщении.
Сейчас все заболевшие изолированы, за контактировавшими с ними детьми и работниками базы установлено медицинское наблюдение.
"Работа тренировочной базы "Надежда" приостановлена с 10 августа. Таким образом, предотвращен риск инфицирования для других детей и сотрудников базы", - говорится в сообщении.
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