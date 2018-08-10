Переправа в Крым вновь остановилась из-за сильного ветра

10.08.18 15:15

© РИА Новости. Владимир Трефилов

10 августа. Interfax-Russia.ru - Движение паромов в Керченском проливе между Крымом и Кубанью приостановлено в пятницу днем из-за ветра, порывы которого достигают 20 метров в секунду, сообщила компания-оператор переправы "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в информации структуры.

Накануне паромы не ходили около 9 часов из-за шквалов.

Керченская переправа и аэропорт "Симферополь" до запуска движения легковых автомобилей и автобусов по автодорожной части Крымского моста в середине мая 2018 года были основными транспортными артериями между полуостровом и остальной частью России. Теперь паромы перевозят в основном лишь фуры. Грузовики по мосту поедут в октябре.