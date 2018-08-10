Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
  
Готовы ответить: Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны
   
Говорите правильно: ЦИК одобрил сразу 3 предложенных для пенсионного референдума вопроса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
10.08.18 15:18

Лучшим реализованным проектом в области строительства в Москве признан парк "Зарядье"

© РИА Новости. Григорий Сысоев
10 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу на торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя, поздравил представителей отрасли и наградил победителей городского конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

"Попавшие в список награждаемых объекты уникальны не только своими архитектурными дизайнами и внешним видом, но и содержательно, они делают огромную работу в городе, и нужны миллионам москвичей", - сказал мэр.

По его словам, уникальны не только объекты, выбранные на конкурсе, но и сам конкурс, так как номинанты избирались общегородской конкурсной комиссией и открытым голосованием граждан. "В конкурсе приняли участие миллионы москвичей", - добавил мэр.

Так, победителем номинации "Проект года" стал проект "Природно-ландшафтный парк "Зарядье". Кроме того, по итогам открытого общегородского голосования парк попал в номинацию "Лучший реализованный проект строительства объектов культурно- просветительского назначения".

"Совершенно объективно, что парк "Зарядье" стал проектом года, его оценило не только профессиональное жюри, но и миллионы москвичей", - отметил С.Собянин.

По решению общегородской конкурсной комиссии в этой номинации отметили проект "Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына".

Победителем в номинации "Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения" решением общегородской конкурсной комиссии и по итогам открытого общегородского голосования стал проект "Большая спортивная арена "Лужники".

"Стадион прошел самые важные испытания чемпионатом мира по футболу, когда был полностью заполнен болельщиками из разных стран", - заявил С.Собянин.

Он отметил и важность того, что удалось сохранить архитектурный облик "Лужников", который "является символом олимпийского движения в России". По словам мэра, сделать это было непросто "с учетом тех жестких требований, которые предъявляли специалисты ФИФА". "Но у нас все получилось, и, конечно, признание этого проекта заслуженно", - сказал мэр.

С.Собянин отметил и важность проекта "Новый корпус детской Морозовской больницы на 500 мест". "Я не скажу, что это шикарный объект с точки зрения внешней архитектуры, но по своему содержанию - это уникальная клиника, равной ей нет, наверное, во всем мире. Там собраны все самые новейшие медицинские технологии в одном больничном корпусе", - сказал мэр.

Кроме того, победителями конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" в 2017 году в разных номинациях по итогам голосования городской конкурсной комиссии стали проекты "Городской квартал "Ривер Парк", "Жилые корпуса 20/1 и 20/2 в Новых Ватутинках, "Поселок Десеновское", "Хорошевская гимназия", "Многофункциональный комплекс "ОАЗИС", "Реконструкция железнодорожного переезда на 18 км Киевского направления МЖД", "Торгово-развлекательный комплекс "Миля", а также "Реконструкция исторического здания Малого театра", "Реконструкция Усадьбы Татищева" и другие.

Победителями этого же конкурса по итогам общегородского открытого голосования стали также проекты "Многоквартирный жилой дом с благоустройством территории, проспект Вернадского, дом 58", "Жилой комплекс "Эталон-Сити", "Круглый детский сад "Варшавское шоссе, 141", "Башня "Федерация" и другие.

Победителем номинации "Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта" по решению общегородской конкурсной комиссии и итогам открытого общегородского голосования признан проект "Участок от станции "Парк Победы" до станции "Раменки" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.08.18 13:54
Новый Звездный городок будет создан на московской площадке Центра им Хруничева
.
  10.08.18 13:00
Мэр Москвы открыл проспект Лихачева, построенный на территории бывшей промзоны ЗИЛ
.
  10.08.18 11:11
Почти на 75% выросло число сделок с ипотекой в Москве за год
.
  10.08.18 09:19
Более 40 станций метро построят в Москве в 2019-2023 годах
.
  10.08.18 09:09
Более 50 млн кв.м. недвижимости построят в Москве к 2024 году
.
  10.08.18 08:58
ЦБ отозвал лицензию у московской НКО "Инновационный расчетный центр"
.
  09.08.18 18:28
Не стало народной артистки РФ Тамары Дегтяревой
.
  09.08.18 16:58
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс"
.
  09.08.18 16:31
Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу Ильи Свиридова по "пенсионному" референдуму
.
  09.08.18 12:31
Московское такси развивается, но проблемы есть, сообщил Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket