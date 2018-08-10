Подросток погиб при обрушении здания в сибирском городе Колпашево

10.08.18 16:31

© РИА Новости. Варвара Гертье

10 августа. Interfax-Russia.ru - Одноэтажное кирпичное здание обрушилось на территории автотранспортного предприятия в городе Колпашево Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области в пятницу.

"В результате обрушения конструкций под завалами оказался подросток 2003 года рождения. Для извлечения тела погибшего на месте работают пожарные Колпашевского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в пресс-релизе.

В момент обрушения на территории находились три человека.