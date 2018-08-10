Арестован вице-мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве

10.08.18 17:05

© РИА Новости. Виталий Белоусов

10 августа. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Оренбурга в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадию Борисову, сообщает региональное СУ СКР.

С ходатайством об аресте обвиняемого выступил следователь.

Представитель райсуда уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что Г.Борисов арестован на два месяца.

Ранее сообщалось, что Г.Борисов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия. днем 8 августа он получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в виде денег в сумме 2 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.

Чиновник был задержан с поличным после получения взятки.