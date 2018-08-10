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10.08.18 17:05
Арестован вице-мэр Оренбурга, обвиняемый во взяточничестве
С ходатайством об аресте обвиняемого выступил следователь.
Представитель райсуда уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что Г.Борисов арестован на два месяца.
Ранее сообщалось, что Г.Борисов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия. днем 8 августа он получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в виде денег в сумме 2 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.
Чиновник был задержан с поличным после получения взятки.
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