Сенцов отказался от перевода в гражданскую клинику - УФСИН

10.08.18 17:58

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший в середине мая голодовку в ямальской колонии, заявил посетившим его общественникам, что не нуждается в переводе в гражданскую клинику и не считает себя больным, сообщили в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

"Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили медико-санитарную часть исправительного учреждения, где встретились и пообщались с О.Сенцовым", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В нем отмечается, что правозащитники спросили О.Сенцова о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. "В ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило. На предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу О.Сенцов ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает", - говорится в пресс-релизе.

По данным УФСИН, колонию посетили члены ОНК по Ямало-Ненецкому автономному округу Парасковья Филант и Богдан Василюк.