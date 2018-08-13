Россия допускает уход от долларовой оплаты при поставках нефти

13.08.18 08:17

© РИА Новости. Владимир Федоренко

13 августа. Interfax-Russia.ru - Россия в случае необходимости может уйти от расчетов в долларах за поставки нефти, использовать другие валюты, включая национальную, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не исключено (уход от долларовой оплаты нефти - прим. ИФ), несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, другие свободно конвертируемые валюты, да и, в конце концов, национальную валюту. Не исключено, что до этого может дойти", - сказал он в интервью в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Первый вице-премьер также отметил, что политика США в части введения санкций в отношении России уже приводит к тому, что РФ все больше использует расчеты в других валютах, в частности, в национальной валюте, в евро, в китайских юанях, так как сделки в них более безопасны, чем в долларах.

В то же время министр отметил, что никаких ограничений на работу в стране иностранных компаний правительство вводить не собирается. "Мы не планируем в настоящее время каких-то ограничений, закрытий (иностранных компаний на территории РФ - прим. ИФ), например, взять и закрыть "Макдональдс". В этих компаниях работают наши граждане, эти компании платят в бюджеты нашей страны налоги. Говорить о простом закрытии предприятий не самое правильное решение. Или как сейчас говорят, отменить хождение доллара в РФ, таких планов в правительстве нет. И эти шаги были бы в тупиковом направлении", - сказал он.

Задача правительства, отметил А.Силуанов, укреплять стабильность финансов. "Я хочу сказать, что задача в том, чтобы создать нашу экономику такую, которая бы не позволяла воздействовать на себя - помните, как Обама говорил, разорвем ее в клочья. Не получилось. И дальше нам нужно создавать такие же стабилизационные механизмы, чтобы любые попытки воздействовать на нашу экономику ничего не давали", - подчеркнул он.