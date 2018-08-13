Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам "бабье лето"

13.08.18 08:20

© РИА Новости. Владимир Федоренко

13 августа. Interfax-Russia.ru - Август и сентябрь в Московском регионе ожидаются в среднем по температуре выше климатической нормы, осенью будет "бабье лето", заявил "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"Но так или иначе, "бабье лето" - это высокое давление, антициклон. В сентябре и октябре - "бабье лето" не обязательно приходится на сентябрь - такие эпизоды с высокой вероятностью будут", - сказал Д.Киктёв в интервью агентству.

По его словам, август по долгосрочному прогнозу в Центральной России ожидается выше климатической нормы, сентябрь тоже будет, в основном, теплым.

"По долгосрочному прогнозу в центральном регионе август предполагался по температуре выше климатической нормы. По предварительным оценкам на сентябрь, холода также пока не видно", - сказал Д.Киктёв.

Он также напомнил, что такое "бабье лето" с точки зрения метеоролога: так называют достаточно длинный период антициклональной погоды осенью в средних широтах. При этом собеседник агентства напомнил, что все-таки такая погода не обязательно означает летнее тепло в осенние дни: все зависит от того, в какой части гребня высокого давления окажется регион - в его западной части или в восточной. На западе - теплее, на востоке - холоднее.

Интервью и.о.директора Гидрометцентра РФ опубликовано на сайте www.interfax.ru