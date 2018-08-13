Танкисты в Сибири уничтожили "джихад-мобили" условных террористов

13.08.18 08:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 августа. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, отработали уничтожение высокоманевренных целей условного противника из танков Т-72Б3, сообщает пресс-служба ЦВО.

По плану учений, экипажи танков должны были с ходу уничтожить движущиеся автомобили повышенной проходимости ("джихад-мобили"), находившиеся на расстоянии от 150 м до 2 км, на которых находились расчеты противотанковых гранатометов условных террористов.

Военнослужащие выполнили три штатных артиллерийских выстрела, а также отработали уничтожение разрозненных сил условного противника из пулеметов ПКТ.