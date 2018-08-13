Сборная Москвы победила в медальном зачете чемпиона Worldskills Russia

13.08.18 08:27

© РИА Новости. Таисия Воронцова

13 августа. Interfax-Russia.ru - Поведены итоги VI национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia, который прошел в Южно-Сахалинске 8-11 августа, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В медальном зачете чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) с результатом в 345 баллов первое место заняла сборная Москвы, второе - команда Республики Татарстан (228) и третье - Московская область (107)", - говорится в сообщении.

В течение трех соревновательных дней участники со всей страны в возрасте от 16 до 22 лет (в ряде компетенций - до 25) демонстрировали свое мастерство по 63 компетенциям. Соревнования проходили на площадках ТВЦ "Аллея" и аэродрома "Пушистый". В них приняли участие 700 конкурсантов, чьи навыки оценивали 700 экспертов.

Победители и призеры Национального чемпионата войдут в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia, чтобы представлять страну на международных первенствах.

Пресс-служба отмечает, что кроме дипломов, призов и медальонов многие чемпионы получили приглашения на работу в Сахалинской области. Островные работодатели сформировали 71 предложение, которые направили в адрес участников состязаний.

"Предложения поступают как от государственных компаний, так и от транспортных, угледобывающих, нефтегазовых и многих других. Если говорить о наших ребятах, после окончания учебного заведения им будет предоставлена работа на Сахалине с арендным жильем и достойной зарплатой", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя регионального правительства Антона Зайцева.

Так, сахалинцу Максиму Богинскому, который получил диплом за профессионализм в компетенции "Сварочные технологии", вместе с наградами от Союза "Молодые профессионалы" Максим вручили сертификат на приоритетное участие в отборе кандидатов в программу "Сахалин Энерджи".

Организаторами финала VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2018 выступили Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), правительство Сахалинской области, агентство стратегических инициатив, министерство образования и науки РФ, министерство труда и социальной защиты РФ.