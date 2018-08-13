Камчатские летчики-истребители Тихоокеанского флота выполнили дальний беспосадочный перелет в Арктику

13.08.18 08:32

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 августа. Interfax-Russia.ru - Летчики базирующегося на Камчатке смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) осуществили дальний беспосадочный перелет в район Арктики, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Группа высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 вылетела с аэродрома Елизово Камчатского края. Пролетев на севере более 1 тыс. 600 километров, МиГ-31 осуществили в районе Анадыря дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. Продолжив полет, истребители долетели до побережья Чукотского моря и обогнули мыс Шмидта", - говорится в сообщении.

На обратном пути летчики-истребители выполнили в воздухе вторую дозаправку и успешно прибыли на аэродром базирования Елизово на Камчатке.

"Дальность беспосадочного перелета истребителей МиГ-31 составила более 4 тыс. километров, а длительность полета превысила 5 часов", - отмечает пресс-служба.

В этом году это уже второй беспосадочный полет камчатских летчиков-истребителей в районы Арктики.