Гостиницу и магазин потушили в Улан-Удэ

13.08.18 08:41

© РИА Новости. Виктор Вытольский

13 августа. Interfax-Russia.ru - Пожар в здании магазина и гостиницы ликвидировали пожарные в городе Улан-Удэ (Бурятия), сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

"В 05.05 по местному времени (00:05 мск) понедельника на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в городе Улан-Удэ Советского района по улице Окинская горит магазин и гостиница", - говорится в сообщении.

Всего на тушении пожара было задействован 41 человек, и14 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и 9 единиц техники.