Тушу ископаемого жеребенка и скелет мамонта нашли в Якутии

13.08.18 08:44

© РИА Новости. Александр Юрьев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Ученые обнаружили в Верхоянском районе Якутии часть скелета мамонта с мягкими тканями и шерстью, а также тушу жеребенка ископаемой лошади, сообщает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

"На знаменитом Батагайском термокарстовом котловане была обнаружена полностью сохранившаяся замороженная в вечной мерзлоте туша жеребенка ископаемой лошади. Жеребенку примерно 3 месяца", - говорится в сообщении.

Ценность уникальной находки в том, что известны погребенные слои, откуда вытаивал жеребенок, а значит можно изучать среду обитания, в которой существовало животное.

"Судя по глубине, жеребенок мог жить 30-40 тысяч лет назад. Однако точные данные будут известны после детального изучения. У жеребенка полностью сохранился шерстный покров темно-коричневого цвета, грива, хвост и внутренние органы. Видимых повреждений нет. Эта первая в мире находка ископаемой лошади подобной сохранности и такого юного возраста", - приводятся в сообщении слова заведующего Музея мамонта СВФУ Семена Григорьева.

Помимо жеребенка в 220 км вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района был обнаружен неполный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются.

Палеонтологическая экспедиция проходит в составе ученых НИИ прикладной экологии Севера СВФУ, японского Университета Киндай и компании Fuji TV.

Термокарстовая котловина в многолетней мерзлоте Батагайка находится у подножия горы Киргилях в Верхоянском районе, в семи километрах от поселка Батагай. Ее глубина составляет до 100 метров, ширина - 800 метров, длина - более километра.