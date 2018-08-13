Более 3 кг контрабандного золота задержано на российско-китайской границе в Забайкалье

13.08.18 08:49

© РИА Новости. В.Яковлев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Женщину, которая пыталась вывезти в Китай около 3 килограммов золота, задержали пограничники на международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" (Читинская таможня. Забайкальский край), сообщает в понедельник пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ РФ.

В ходе осмотра автомобиля "Nissan" сотрудник пограничного контроля обратил внимание на излишнюю нервозность гражданки Российской Федерации, в ходе личного досмотра у нее обнаружили четыре слитка золота весом около двух килограммов, говорится в сообщении.

Позже при осмотре автомобиля удалось найти еще два свертка с золотом весом более одного килограмма, содержащих аналогичные слитки.

На вопрос о том, откуда драгоценный груз стоимостью порядка шести миллионов рублей, она пояснила, что получила его от неизвестного ей гражданина КНР и за 10 тыс. рублей согласилась сыграть роль курьера, но не смогла скрыть своего волнения, чем себя и выдала.

Свою вину женщина признала и заявила, что готова понести наказание, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, слитки золота изъяты и направлены на экспертизу.