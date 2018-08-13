В России началась предвыборная агитационная кампания

13.08.18 09:09

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

13 августа. Interfax-Russia.ru - В России начался период агитации в средствах массовой информации в рамках предвыборных кампаний к Единому дню голосования, назначенному на 9 сентября.

Согласно законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за день до дня голосования, так называемого дня тишины, то есть пройдет с 11 августа до 8 сентября.

По словам секретаря Центризбиркома Майи Гришиной, в регионах ранее были проведены жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади и "огромные объемы, как всегда, предоставлены".

"Я бы хотела подчеркнуть, что возможность проведения агитации у зарегистрированных кандидатов в СМИ самая широкая, и это государственные гарантии, в том числе безвозмездные для кандидатов и политических партий", - сказала М.Гришина на информационном совещании с представителями СМИ, посвящённом выборам, в минувший четверг.

Так, в частности, в рамках выборов глав субъектов РФ бесплатное эфирное время кандидатам предоставляют 98 телеканалов, 92 радиоканала, 451 региональное государственное периодическое печатное издание предоставляет безвозмездно печатные площади. Кроме того, 698 полиграфических организаций на выборах высших должностных лиц уведомили о готовности предоставлять услуги. Также свои услуги, уже на платной основе, готовы предложить 377 телеканалов, 459 радиостанций и 1178 периодических печатных изданий, сообщила секретарь ЦИК РФ.

В Единый день голосования 9 сентября в России пройдут дополнительные выборы в Госдуму, где вакантными являются семь мест, прямые выборы глав 22 субъектов Федерации (ещё четыре будут выбраны через голосование в парламенте Ингушетии, Дагестана, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов), выборы депутатов законодательных органов госвласти в 16 регионах, выборы мэров в четырех городах, включая Москву, выборы в городские думы столиц регионов, а также муниципальные выборы.

Предвыборную программу кандидаты на посты глав регионов, в частности, должны опубликовать не позднее 19 августа.

По данным ЦИК, в ходе избирательной кампании на выборы всех уровней выдвигались более 79,6 тысяч кандидатов, из них в итоге были зарегистрированы 72,2 тысячи, то есть чуть более 90%. Это, по мнению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, говорит о максимальном либерализме избиркомов, которые "там, где можно было зарегистрировать, всех регистрировали".

По оценке ЦИК, на участках всех уровней могут проголосовать 63 млн россиян.