Полиция подтверждает гибель четырех человек в крупном ДТП в Курганской области

13.08.18 09:12

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 августа. Interfax-Russia.ru - Четыре человека, в том числе двое детей, погибли накануне вечером при столкновении легкового автомобиля и фуры в Курганской области, сообщает ГИБДД УМВД России по региону.

Накануне о гибели людей "Интерфакс" сообщал со ссылкой на информированный источник.

По данным пресс-службы, вечером в воскресенье на 279-м км автодороги Р-254 "Иртыш" Челябинск-Курган-Омск 44-летний водитель "Ауди" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Вольво" с полуприцепом под управлением 42-летнего водителя.

"В результате водитель "Ауди", 30-летняя женщина-пассажирка и двое детей 2016 и 2017 годов рождения скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Выжили 7-летняя девочка и 32-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье "Ауди". С множественными травмами они госпитализированы.

По данным пресс-службы, водитель фуры не пострадал.