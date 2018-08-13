Крымский мост установил новый суточный рекорд трафика: больше 33 тыс. машин

13.08.18 09:19

© РИА Новости. Александр Полегенько

13 августа. Interfax-Russia.ru - Очередной рекорд интенсивности движения зафиксирован в минувшее воскресенье по мосту через Керченский пролив, сообщила в понедельник пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора, в оперативном управлении которого находится дорога.

"12 августа по нему проехали 33 359 транспортных средств в обе стороны, из них около 17,9 тыс. автомобилей - в сторону Крыма. Предыдущая максимальная интенсивность фиксировалась в воскресенье, 5 августа, когда по мосту проехали 32 406 автомобилей.", - говорится в пресс-релизе.

В общей сложности почти за три месяца с момента открытия движения по дороге проехали более 1,791 млн машин, автобусов и мотоциклов в обе стороны, из них более 950 тыс. - в сторону Крыма.

"Среднесуточная интенсивность движения на новой автодороге по Крымскому мосту с начала августа превысила 29 тысяч транспортных средств, что почти на 17% выше среднесуточного трафика июля", - сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".