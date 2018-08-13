Москва создаст 400 детских и спортивных площадок для дачников в Подмосковье

13.08.18 10:16

© РИА Новости. Сергей Пятаков

13 августа. Interfax-Russia.ru - Комплексное развитие территорий садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Подмосковье, где живут москвичи, проводится по поручению мэра Сергея Собянина, сообщает портал городской администрации.

"Главная задача - сделать жизнь в СНТ для тех, кто уезжает за город на лето или живет там постоянно, такой же комфортной, как в Москве", - говорится в сообщении.

В садовых некоммерческих товариществах обустроят 200 площадок для детских игр и 200 площадок для занятий спортом, уточняют в московской мэрии. Объекты появятся более чем в 30 муниципальных образованиях Московской области.

По информации столичных властей, на 255 объектах работы уже начались. Обустроенные места для детских игр и занятий спортом уже появляются в Талдомском городском округе, городских округах Наро-Фоминск, Истра, Орехово-Зуево, Богородском городском округе и Солнечногорском муниципальном районе.

Места под размещение детских и спортивных площадок подобраны по просьбам местных жителей, москвичей, имеющих детей и внуков. Их расположение удобно и для жителей ближайших населенных пунктов.

В феврале 2018 года Москва и Московская область заключили соглашение о стратегическом развитии Московского региона, по которому столица проводит активную работу по благоустройству СНТ.

Кроме того, правительство Москвы поможет увеличить количество объектов благоустройства, социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в дачных поселках.