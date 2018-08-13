61 ребенок и четверо взрослых госпитализированы с признаками отравления в спортивном лагере в Дагестане

13.08.18 10:37

© РИА Новости. Мария Савченко

13 августа. Interfax-Russia.ru - В общей сложности 65 человек госпитализированы из-за отравления в спортивном лагере в Дагестане, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Всего признаки отравления выявлены у 65 человек: 61 ребенок госпитализирован. Также в больнице находятся четверо сотрудников лагеря. На место выехали специалисты республиканского центра инфекционных болезней и специалисты Минздрава региона для оказания организационно методической помощи", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что с кишечной инфекцией после массового отравления в спортивном лагере в Шамильском районе Дагестана госпитализированы более 50 детей.