Усиление ветра ожидается в Москве

13.08.18 10:53

© РИА Новости. Владимир Песня

13 августа. Interfax-Russia.ru - Порывистый ветер сохранится в столичном регионе до конца дня, сообщили "Интерфаксу" в городском метеобюро в понедельник.

"С 11:00 до 21:00 в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сказал собеседник агентства.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в Москве не превысит 23-24 градусов, возможен кратковременный дождь.