|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.08.18 11:40
Проект "Открытая реанимация" стартовал в Тульской области
При посещении Тульской областной клинической больницы министр презентовал проект "Открытая реанимация.
Отныне пациентов, находящихся в реанимационном отделении больницы, разрешено посещать ежедневно с 14:00 до 21:00. Причем прийти в реанимацию могут не только близкие, но и друзья или соседи - именно они часто навещают пожилых людей. Допускаются в отделение и дети, но только старше 14 лет.
"Для выздоровления больного, находящегося на грани жизни и смерти, важны не только технологии и лекарственные препараты. Совершенно необходимо, чтобы любящий человек держал за руку, поддерживал и был рядом", - подчеркнул А.Третьяков.
В ближайшее время проект "Открытая реанимация" также планируется реализовать в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket