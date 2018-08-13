Проект "Открытая реанимация" стартовал в Тульской области

13.08.18 11:40

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 августа. Interfax-Russia.ru - Жители Тульской области теперь смогут иметь доступ к родным и близким, находящимся в реанимации, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.

При посещении Тульской областной клинической больницы министр презентовал проект "Открытая реанимация.

Отныне пациентов, находящихся в реанимационном отделении больницы, разрешено посещать ежедневно с 14:00 до 21:00. Причем прийти в реанимацию могут не только близкие, но и друзья или соседи - именно они часто навещают пожилых людей. Допускаются в отделение и дети, но только старше 14 лет.

"Для выздоровления больного, находящегося на грани жизни и смерти, важны не только технологии и лекарственные препараты. Совершенно необходимо, чтобы любящий человек держал за руку, поддерживал и был рядом", - подчеркнул А.Третьяков.

В ближайшее время проект "Открытая реанимация" также планируется реализовать в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице.