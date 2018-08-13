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13.08.18 11:49
Пятнадцать школ и детсадов построят в Москве за счет бюджета в этом году
"С начала года сдано два детских сада на 650 мест. При этом продолжается возведение семи детских садов на 1325, четырех школ на 3025 мест и двух блоков начальных классов на 650 мест", - сказал А. Бочкарев.
Он напомнил, что в прошлом году за счет средств бюджета было построено десять образовательных учреждений: 3 детсада на 725 мест, 4 школы на 4175 мест, 3 блока начальных классов на 1100 мест.
А. Бочкарев отметил, что всего в соответствии с городской программой в период с 2017 до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию 44 объекта образования более чем на 20 тысяч мест.
Глава департамента рассказал, что на возведение образовательных объектов в этом году будет выделено из городского бюджета более 9,6 млрд. рублей. Всего же за три года на эти цели в Адресной инвестиционной программе предусмотрено более 33,1 млрд. рублей.
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