Пятнадцать школ и детсадов построят в Москве за счет бюджета в этом году

13.08.18 11:49

© РИА Новости. Илья Питалев

13 августа. Interfax-Russia.ru - В этом году в столице за счет города планируется построить 9 детских садов, 4 школы и 2 блока начальных классов, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в понедельник.

"С начала года сдано два детских сада на 650 мест. При этом продолжается возведение семи детских садов на 1325, четырех школ на 3025 мест и двух блоков начальных классов на 650 мест", - сказал А. Бочкарев.

Он напомнил, что в прошлом году за счет средств бюджета было построено десять образовательных учреждений: 3 детсада на 725 мест, 4 школы на 4175 мест, 3 блока начальных классов на 1100 мест.

А. Бочкарев отметил, что всего в соответствии с городской программой в период с 2017 до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию 44 объекта образования более чем на 20 тысяч мест.

Глава департамента рассказал, что на возведение образовательных объектов в этом году будет выделено из городского бюджета более 9,6 млрд. рублей. Всего же за три года на эти цели в Адресной инвестиционной программе предусмотрено более 33,1 млрд. рублей.