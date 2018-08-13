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13.08.18 11:51

Классы одаренных детей откроют в ингушских селах по примеру "Сириуса"

© РИА Новости. Виталий Тимкив
13 августа. Interfax-Russia.ru - На базе общеобразовательных учреждений Ингушетии за счет спонсорских средств планируется организация классов для детей с выдающимися способностями в различных областях.

Такое поручение дал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров министерству образования и науки республики во время совещания в своей резиденции в Магасе.

"Принято решение в каждом муниципальном образовании в одной из школ, лицея или гимназии создать классы одаренных детей. Эту работу нужно провести за счет внебюджетных источников. До конца августа представьте свои предложения, в том числе по привлечению спонсоров, которые финансово будут поддерживать этих ребят ", - сказал Ю.-Б. Евкуров, обращаясь к министру образования региона Юсупу Костоеву.

Ингушский лидер отметил, что профессиональная поддержка одарённых детей, проявляющих выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве, будет проводиться по образцу образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"Отбором наиболее талантливых детей и формированием классов из победителей исследовательских и творческих конкурсов, фестивалей будет заниматься Минобразования республики. Для начала направьте специалистов в образовательный центр "Сириуса" с целью изучения и последующего внедрения в регионе наработанного опыта в этом направлении", - подчеркнул руководитель республики.

По его мнению, усиленная программа должна включать в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов создавать в регионах на базе университетов центры поддержки одаренных детей по примеру образовательного центра "Сириус" в Краснодарском крае.

"Как успешный уже заявил о себе образовательный центр для талантливых ребят "Сириус". Считаю, что нам нужно целое созвездие таких площадок. И рекомендовал бы главам субъектов РФ подумать о формировании в регионах на базе лучших вузов и школ центров поддержки одаренных детей", - сказал В.Путин, выступая с посланием перед Федеральным Собранием.

Он подчеркнул, что нужно воспитывать культуру исследовательской, инженерной работы.

"Сириус" в Сочи создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Цель его работы - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Он работает круглый год. Пребывание в центре для детей совершенно бесплатно. Ежемесячно туда приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства.

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