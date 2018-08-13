Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на Ставрополье

13.08.18 11:56

© РИА Новости. Павел Львов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Спасатели объявили экстренное предупреждение в Ставропольском крае, где до пятницы прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, 14-16 августа в северной части Ставропольского края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс) и высокая пожарооопасность (4 класс)", - говорится в сообщении.

На территории Апанасенковского района могут произойти низовые беглые и низовые устойчивые пожары (кустарники, сухая трава) на площади не более 7 га.

Отмечается, что в зону риска не попадают населенные пункты.

"Чрезвычайные ситуации, связанные с ландшафтными и лесными пожарами, с пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, не прогнозируются", - говорится в пресс-релизе.

В эти дни рекомендуется ограничить число выходов на природу. Кроме того, спасатели просят не бросать на отдыхе горящие спички и окурки, не жечь мусор в лесу и на торфяниках.