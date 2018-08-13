30-градусная жара на один день вернется в столичный регион 15 августа

13.08.18 11:59

© РИА Новости. Евгений Одиноков

13 августа. Interfax-Russia.ru - По уточненному прогнозу Гидрометцентра, после двух дней относительной прохлады в Москву и Подмосковье 15 августа вернется жаркая погода.

Как сообщает ведомство, в понедельник в столичном регионе воздух местами прогреется до 23-25, во вторник - до 25-26 градусов.

Среда станет самым теплым днем недели: в Москве ожидается до 27-29, в Московской области - до 30 градусов. Жаркая погода 15 августа будет сопровождаться грозами, кратковременными дождями и усилением ветра до 12-17 м/с.

В четверг в столичном регионе станет прохладнее - до 22-24 градусов в Москве и до 26 градусов по области, уточняет Гидрометцентр.