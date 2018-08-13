Количество отравившихся в кафе тульского парка увеличилось до 19 человек

13.08.18 12:03

© РИА Новости. Станислав Савин

13 августа. Interfax-Russia.ru - Общее число заболевших кишечной инфекцией после посещения кафе в парке Тулы составило 19 человек, само заведение закрыто по решению суда на 90 суток, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о восьми отравившихся.

"Завершен комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей ООО "Летние площадки" кафе Тарелка (Центральный парк культуры и отдыха им. П.П.Белоусова). Пострадало 19 человек, в том числе несколько сотрудников", - говорится в сообщении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, заболевшие пострадали после употребления блюд, загрязненных сальмонеллой.

"В ходе эпидемиологического расследования выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, касающиеся как содержания предприятия общественного питания, так и качества и безопасности пищевой продукции. По выявленным нарушениям возбуждено четыре административных дела. Работа кафе приостановлена решением Советского районного суда города Тулы на 90 суток", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В настоящее время очаг локализован, случаев вторичного распространения не зарегистрировано. В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное.