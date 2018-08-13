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13.08.18 12:07

Группу нелегальных золотодобытчиков задержали в Красноярском крае

© РИА Новости. Алексей Филиппов
13 августа. Interfax-Russia.ru - Семеро подозреваемых в хищении природного золота задержаны в Красноярском крае, сообщает Главное следственное управление СКР по региону.

Оборудование для добычи природного золота было обнаружено в ходе проверки территории одного из месторождений оперуполномоченным отделения МВД по Северо-Енисейскому району.

После изъятия оборудования к полицейскому и представителям золотодобывающей компании прибыли вооруженные мужчины, один из которых потребовал вернуть имущество, угрожая стражу порядка заряженным обрезом гладкоствольного ружья. "Получив желаемое, мужчины с места преступления скрылись", - говорится в сообщении.

Как сообщает краевое управление МВД, на место был оперативно отправлен вертолет с сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии.

"В ходе спецоперации задержано 7 лиц, у которых было обнаружено и изъято 5 единиц оружия, в том числе 2 - находящиеся в незаконном обороте, 81 единица боеприпасов", - говорится в сообщении полиции.

Также оперативники изъяли оборудование для добычи драгоценных металлов, около 5 граммов россыпного и около 10 граммов рудного золота.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

В отношении одного из задержанных собраны материалы для возбуждения уголовных дел по ч.1 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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