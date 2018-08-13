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13.08.18 12:34
Путин пока не поручал подготовить меры в ответ на возможные новые санкции США
В ходе общения с журналистами Д.Пескову напомнили высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее заявила, что Россия работает над такими ответными мерами. В связи с этим пресс-секретаря спросили, давал ли президент РФ какие-либо указания относительно того, в какой форме будет дан ответ на эти санкции.
"Здесь в данном случае речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности, чаще всего, в таких ситуациях. Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока, скажем так, был анонс неких новых санкций", - сказал Д.Песков.
Он напомнил, что была информация о подготовке пакета новых санкций.
"Но они пока не введены. И, конечно, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверно, некорректно", - сказал Д.Песков.
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