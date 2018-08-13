Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
  
Готовы ответить: Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны
   
Говорите правильно: ЦИК одобрил сразу 3 предложенных для пенсионного референдума вопроса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
13.08.18 12:38

Подростка, подозреваемого в поджоге церкви в Кондопоге, проверят на вменяемость

© РИА Новости. Илья Тимин
13 августа. Interfax-Russia.ru - В Карелии установлен несовершеннолетний, подозреваемый в поджоге деревянной Успенской церкви 18 века, сообщает пресс-служба регионального СКР в понедельник.

"Для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. С учетом возраста фигуранта он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 10 августа 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджег Успенскую церковь 1774 года постройки.

Успенская церковь - памятник заонежской деревянной архитектуры, была построена в 1774 году. Храм высотой в 42 метра был расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера.

Как сообщалось, сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге поступил утром 10 августа. Огонь тушили более двух часов, но памятник сгорел полностью. В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии "Интерфаксу" сообщили, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди которых - неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

В понедельник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в поджоге Успенской церкви подозревается школьник. "Подозревается школьник 15 лет. Он причисляет себя к сатанистам. Якобы церковь ему просто не понравилась", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник регионального МЧС Сергей Шугаев, церковь начала гореть снаружи. "Огонь начал распространяться с северной стороны храма, поэтому церковный сторож не сразу заметил пожар", - сказал он.

По словам архитектора-реставратора, кандидат члена экспертного совета "Росохранкультуры" Татьяны Вахрамеевой, на восстановление Успенской церкви потребуется около 80 млн рублей.

"Наверняка сказать сложно, но, если предположить, что восстановление пройдет с обустройством интерьера, со всеми техническими, инженерными системами, это может быть до 80 млн рублей. Сейчас необходимо разобрать то, что осталось - под контролем специалистов. Те сохранившиеся элементы, которые могут быть использованы при восстановлении, в том числе, в качестве образцов, нельзя просто выбросить - их нужно разобрать и внимательно осмотреть", - рассказала Т.Вахрамеева.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.08.18 12:44
На базе "Курчатовского института" заработает один из крупнейших технопарков Москвы
.
  13.08.18 11:59
30-градусная жара на один день вернется в столичный регион 15 августа
.
  13.08.18 11:49
Пятнадцать школ и детсадов построят в Москве за счет бюджета в этом году
.
  13.08.18 10:53
Усиление ветра ожидается в Москве
.
  13.08.18 10:16
Москва создаст 400 детских и спортивных площадок для дачников в Подмосковье
.
  13.08.18 08:20
Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам "бабье лето"
.
  10.08.18 15:18
Лучшим реализованным проектом в области строительства в Москве признан парк "Зарядье"
.
  10.08.18 13:54
Новый Звездный городок будет создан на московской площадке Центра им Хруничева
.
  10.08.18 13:00
Мэр Москвы открыл проспект Лихачева, построенный на территории бывшей промзоны ЗИЛ
.
  10.08.18 11:11
Почти на 75% выросло число сделок с ипотекой в Москве за год


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket