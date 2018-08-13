Подростка, подозреваемого в поджоге церкви в Кондопоге, проверят на вменяемость

13.08.18 12:38

© РИА Новости. Илья Тимин

13 августа. Interfax-Russia.ru - В Карелии установлен несовершеннолетний, подозреваемый в поджоге деревянной Успенской церкви 18 века, сообщает пресс-служба регионального СКР в понедельник.

"Для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. С учетом возраста фигуранта он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 10 августа 15-летний подросток, гостивший у бабушки недалеко от церкви в городе Кондопоге, поджег Успенскую церковь 1774 года постройки.

Успенская церковь - памятник заонежской деревянной архитектуры, была построена в 1774 году. Храм высотой в 42 метра был расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера.

Как сообщалось, сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге поступил утром 10 августа. Огонь тушили более двух часов, но памятник сгорел полностью. В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии "Интерфаксу" сообщили, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди которых - неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

В понедельник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в поджоге Успенской церкви подозревается школьник. "Подозревается школьник 15 лет. Он причисляет себя к сатанистам. Якобы церковь ему просто не понравилась", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник регионального МЧС Сергей Шугаев, церковь начала гореть снаружи. "Огонь начал распространяться с северной стороны храма, поэтому церковный сторож не сразу заметил пожар", - сказал он.

По словам архитектора-реставратора, кандидат члена экспертного совета "Росохранкультуры" Татьяны Вахрамеевой, на восстановление Успенской церкви потребуется около 80 млн рублей.

"Наверняка сказать сложно, но, если предположить, что восстановление пройдет с обустройством интерьера, со всеми техническими, инженерными системами, это может быть до 80 млн рублей. Сейчас необходимо разобрать то, что осталось - под контролем специалистов. Те сохранившиеся элементы, которые могут быть использованы при восстановлении, в том числе, в качестве образцов, нельзя просто выбросить - их нужно разобрать и внимательно осмотреть", - рассказала Т.Вахрамеева.