По ситуации с Сенцовым новой информации нет, отметил Песков

13.08.18 12:41

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

13 августа. Interfax-Russia.ru - В Кремле пока нет новой информации о ситуации вокруг объявившего голодовку осужденного режиссера Олега Сенцова.

""Пока мне нечего сказать помимо того, что было сказано ранее. Нечего добавить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, когда следует ожидать ответа российского президента после его беседы с президентом Франции о дальнейшей судьбе О.Сенцова.

Журналистов, в частности, интересовал вопрос, связанный с распространенным ранее по итогам телефонной беседы Владимира Путина и Эмманюэля Макрона коммюнике Елисейского дворца, в котором говорилось об обещании президента РФ дать ответ на просьбу французского коллеги разрешить ситуацию вокруг О.Сенцова.