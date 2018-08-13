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13.08.18 12:57
Сильные дожди ожидаются в Петербурге и области в середине недели
"На предстоящей неделе ожидается умеренно теплая погода с кратковременными дождями и ветром преимущественно северных направлений, от слабого до умеренного. 15 августа местами по Ленинградской области и Санкт-Петербургу пройдут сильные дожди", - сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре северной столицы в понедельник.
Температура воздуха по Ленинградской области составит ночью - плюс 8-13 градусов, днем - плюс 18-23 градуса; в Петербурге ночью - плюс 12-15 градусов, днем - плюс 19-22 градуса.
В конце недели ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха на 3-5 градусов, отмечают синоптики.
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