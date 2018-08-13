Приставы остановили строительство шести многоэтажек на берегу Байкала

13.08.18 13:02

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

13 августа. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы приостановили возведение объектов капитального строительства на побережье озера Байкал в поселке Листвянка Иркутского района Иркутской области, сообщила в понедельник пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

"Прокурор Иркутского района обратился с исковым заявлением в суд к собственникам объектов, строящихся на центральной улице Горького в Листвянке, о признании построек самовольными и их сносе. Прокурор ходатайствовал о запрете возведения зданий на одном земельном участке. Данное ходатайство было удовлетворено Иркутским районным судом", - говорится в сообщении.

Приставы исполнили решение суда, обесточив объекты капстроительства.

Таким образом, уточняется в сообщении, было приостановлено возведение шести многоэтажных зданий.

Областная прокуратура сообщает, что в настоящее время Иркутским райсудом рассматривается семь исков о признании незаконными ранее выданных разрешений на строительство объектов в Листвянке, и их сносе.

"По всем искам приняты обеспечительные меры, направленные на запрет строительства и осуществления действий по государственной регистрации прав", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что, по материалам прокурорской проверки, проведенной в апреле 2018 года и выявившей многочисленные нарушения градостроительных норм и законодательства об охране Байкала, возбуждено уголовное дело в отношении главы Листвянки.